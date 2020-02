Konwencja PO. Kidawa-Błońska: Nie będę ani totalna, ani bojaźliwa

„Przed nami wielkie wyzwania i trudna praca, ale wiemy, jak to zrobić z nową energią i w inny sposób. Jestem przekonana, że to wszystko nam się uda” - powiedziała dziś kandydatka Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich Małgorzata Kidawa-Błońska.

„Totalna opozycja to nie jest dobre rozwiązanie; ja nie będę ani totalna, ani bojaźliwa”.

Stwierdziła również, że zbliżające się wybory prezydenckie są momentem historycznym i to od nich będzie zależało, co będzie dalej z Polską. Dodała:

„Te wybory to ostatnia szansa, żeby zatrzymać ten podział, który następuje z dnia na dzień - musimy zrobić to teraz, bo potem nie będzie już co zbierać”.