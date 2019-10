,,Kontrowersyjny'' plakat Marszu Niepodległości

Konfederata 18.10.19 11:15

Przypomnijmy pisowcom, że idea Marszu i jego ogromny sukces to dzieło Ruchu Narodowego, a pisowcy tylko próbują się do niego podłączać i jak to pisowscy kłamcy przedstawiać że niby popierają.

Pisowców stać tylko na 3 tysiące moherów i setkę aktywistów partyjnych. To wszystko oczywiście zwiezione autobusami i po grubej propagandzie w TVP, inaczej nawet tyle by nie uzbierali.