Koniec sporu o Izbę Dyscyplinarną?

Dziś kończy się czas, jaki Komisja Europejska dała Polsce na zastosowanie się do lipcowego orzeczenia TSUE. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że do końca dnia polski rząd przedstawi Komisji kompleksową odpowiedź na temat Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Premier Mateusz Morawiecki był pytany na konferencji prasowej o polską odpowiedź na wezwanie Komisji Europejskiej do zastosowania się do orzeczenia TSUE na temat polskiego systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.

- „Taka odpowiedź jest przygotowana i do końca dnia dzisiaj zostanie w odpowiednim czasie przekazana do Komisji Europejskiej”

- zapowiedział szef rządu.

- „Nie upubliczniamy tej informacji w mediach, ponieważ dobrą zasadą jest to, aby adresat najpierw mógł zapoznać się z tym, co w naszej odpowiedzi się znajduje i taka bardzo kompleksowa i jednocześnie całościowa odpowiedź zostanie udzielona”

- podkreślił.

W połowie lipca TSUE orzekł, że polski system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów jest niezgodny z prawem UE. Komisja Europejska dała Polsce czas na zastosowanie się do tego orzeczenia do 16 sierpnia. Później ma zwrócić się do TSUE o nałożenie na Polskę kar finansowych. W odpowiedzi na te działania Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało zmiany w przepisach dot. Izby Dyscyplinarnej.

kak/PAP