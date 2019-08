Komunistyczny zbrodniarz Stefan Michnik. Akcja radnego PiS

Dariusz Matecki, radny PiS ze Szczecina zorganizował akcję #AdamZaprośBrata, której celem jest zaproszenie Stefana Michnika do Polski.

Nietypowa akcja odbywa się pod hashtagiem: #AdamZaprośBrata i ma na celu zaproszenie Stefana Michnika do naszego kraju. Uruchomiłem zbiórkę podpisów pod petycją, która przesłana zostanie do red. Adama Michnika, na dzień dzisiejszy podpisało się pod nią prawie 300 osób.

Prokuratura zebrała dowody i postawiła zarzuty m.in. popełnienia czterech zabójstw, morderstw sądowych. Prokuratura w sposób skuteczny nie tylko postawiła te zarzuty, ale uzyskała od sądu zgodę na tymczasowe aresztowanie oraz decyzję niezawisłego sądu o Europejskim Nakazie Aresztowania, którego celem jest sprowadzenie do kraju, postawienie przed sądem i pociągniecie do odpowiedzialności za zbrodnie owego stalinowskiego sędziego.

Szwedzka prokuratura nie przeprowadziła żadnych żadnych czynności. Jej zdaniem czyny uległy przedawnieniu. Wyrok w tej sprawie został wydany 4 lutego 2019 roku przez prezesa Sądu Rejonowego w Göteborgu. W uzasadnieniu napisano m.in., że treść zarzutów wymienionych w europejskim nakazie aresztowania (sporządzonym 26 października 2018 roku przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie), odnoszących się do każdego z zarzucanych przestępstw, wskazuje na to, że Stefan Michnik jako sędzia wojskowego sądu w okresie 1952-1953 dopuścił się 30 czynów polegających na bezprawnym pozbawieniu wolności oraz zastosowaniu kary śmierci, popełniając zbrodnię komunistyczną, która stanowi jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości.

Link do petycji: https://www.citizengo.org/pl/172633-szanowny-panie-redaktorze-w-imieniu-nizej-podpisanych-obywateli-naszego-panstwa-pragne?utm_source=tw&utm_medium=social&utm_content=typage

Szanowny Panie Redaktorze,

w imieniu niżej podpisanych obywateli naszego Państwa pragnę zachęcić Pana do zaproszenia na wakacje w Polsce Pańskiego przyrodniego brata - Stefana Michnika, który od wielu lat przebywa na terenie Szwecji.



Jako osoba przywiązana do tradycyjnych wartości uważam, że pielęgnowanie więzi rodzinnych jest niezwykle cenne. Pański brat od wielu lat nie odwiedzał naszej Ojczyzny, a jak wiemy z mediów żywo interesuje się polskimi sprawami, w 2016 roku mówił: "Chcę wesprzeć działania Komitetu Obrony Demokracji! Trzeba działać! Tylko potrzeba robić więcej! Trzeba obalić w Polsce rządy PiS! Lycka till [Powodzenia]!"



Jednocześnie proponuję Panu zorganizowanie wspólnej debaty o artykule 105 Kodeksu Karnego. Wyłączenie instytucji przedawnienia ze względu na zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne, gościem specjalnym debaty może być właśnie Pański brat.



Panie Redaktorze, proponuję również opłacenie Pańskiemu bratu podróży z Göteborga do Warszawy. W jedną stronę.



Proszę o pozytywne rozpatrzenie naszego apelu.



Dariusz Matecki

Radny Szczecina"