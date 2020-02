Komunista z PZPR w sztabie Biedronia

To fakt, dziwne, że w sztabie Biedronia, przecież partyjne komuchy najbardziej lubią przytulać się do PiSu. A Partia ich hołubi, bo przecież oni w PZPR to byli, ale bez przekonania, a teraz są znowu wierni jednej Partii i jednemu Pierwszemu Sekretarzowi, sorry, Prezesowi.

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha