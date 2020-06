Komorowski atakuje prezydenta Andrzeja Dudę i... pisze pamflety

AAAA 8.6.20 16:06

Zaplecze PAD, czyli PiS to mądrzy politycy i bardzo pożyteczna dla Polski formacja, jak się okazało. Nie rozumiem, dlaczego cała opozycja chce, żeby PAD PiS się przeciwstawiał, "wyskakiwał" i zamiast mądrych ludzi słuchał głupków z opozycji. Komorowski to żałosna kreatura, a nie żadna męskość. Gdy był prezydentem, jawnie mówiło się, że siedzi u swojej potężnych rozmiarów małżonki pod pantoflem. Nadawał się rzeczywiście tylko do pilnowania żyrandola, sam nie potrafił sklecić nic sensownego, suflerka szeptała mu do ucha, co ma robić i mówić. W dodatku analfabeta - jego wpis o bulu i nadzieji w księdze kondolencyjnej to przecież kompromitacja! Komorowscy jako para prezydencka to był wielki wstyd dla Polski. Obżarci spali obydwoje na oficjalnych spotkaniach! I ten specjalista od bigosu śmie jeszcze cokolwiek mówić o prezydencie, któremu nie dorasta do sznurowadeł. A kysz!!!!!!