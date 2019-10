Komorowski atakuje Dudę i straszy 'izolacją Polski'

Zdaniem Komorowskiego, jeśli PiS ponownie wygra wybory parlamentarne i będzie kontynuował sprawowanie władzy to „będzie pogłębiała się izolacja na świecie”. By uwiarygodnić swoją tezę, powołał się na niedawne przesłuchanie kandydata na komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. Według byłego prezydenta nastąpi także nacjonalizacja mediów i „psucie demokratycznych mechanizmów w Polsce”. "Od 4 lat nie prowadzi polityki społecznej ani gospodarczej, tylko politykę wyborczą"-stwierdził Komorowski.

Komorowski wyraził również zdanie na temat byłych polskich prezydentów, a także o obecnym. Wymienił Lecha Wałęsę i Aleksandra Kwaśniewskiego. Jego zdaniem najważniejszym we wspólnym działaniu „jest przekonanie, że szanujemy demokrację, a fundamentem demokracji jest konstytucja”.



"Jest problem z panem Andrzejem Dudą. W moim przekonaniu niestety ma istotny udział w łamaniu konstytucji polskiej. Trudno to wybaczyć, odpuścić zupełnie, bo to oznaczałoby zgodę na niszczenie demokracji w Polsce"-uważa były prezydent.