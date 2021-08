Komendant Straży Granicznej do funkcjonariuszy: Noście mundur z honorem i z dumą

Na konferencji prasowej w Kuźnicy komendant główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tadeusz Praga wezwał funkcjonariuszy, aby z dumą nosili swój mundur. W ostatnich dniach, w związku z sytuacją na polsko-białoruskiej granicy, nie brakuje obrzydliwych ataków wymierzonych w funkcjonariuszy strzegących polskich granic.

Trwa wyjątkowo trudny czas dla polskiej Straży Granicznej. Musi ona zmierzyć się z agresją reżimu Aleksandra Łukaszenki, który próbuje destabilizować Unię Europejską przepychając przez granicę z Polską imigrantów ściąganych w tym celu z Bliskiego Wschodu. Pracy funkcjonariuszom nie ułatwiają działania polityków opozycji i niektórych organizacji, próbujących wykorzystać kryzys do uderzenia w polski rząd.

- „W tym roku obchodzimy 30-lecie Straży Granicznej i w tym roku przyszło nam zmierzyć się z falą nielegalnej imigracji ze strony Łukaszenki, z kierunku Białorusi”

- mówił dziś w Kuźnicy komendant główny Straży Granicznej.

Gen. Tadeusz Praga podziękował funkcjonariuszom kierowanej przez siebie formacji za ich postawę i zaangażowanie.

- „I za to, że jesteście wierni rocie złożonego ślubowania Strzec granicy Rzeczypospolitej Polskiej nawet z narażeniem życia. Każdego dnia udowadniacie, że służba naszej najjaśniejszej Rzeczypospolitej jest naszym prawdziwym powołaniem”

- podkreślił.

- „Zawsze będziemy stać za wami murem, za to co robicie. Pamiętajcie, wykonujecie wszystko zgodnie z prawem i na podstawie prawa. Chronicie granicy Rzeczypospolitej Polskiej, ale również chronicie zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. Jesteście do tego zobowiązani”

- dodał.

Komendant podziękował również rodzinom funkcjonariuszy.

kak/PAP