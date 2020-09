Kolejny pożar w porcie w Bejrucie

W porcie w stolicy Libanu znowu doszło do olbrzymiego pożaru. Jak podaje agencja Reutera, płonie magazyn, w którym przechowywano opony i paliwo. Na miejscu sytuację kontrolują wojskowe śmigłowce. Mieszkańcom zaleca się pozostawanie z dala od portu.

W Bejrucie pokazały się dziś kłęby czarnego dymu. Przerażeni mieszkańcy wybiegli na ulice. Okazało się, że płonie magazyn w porcie. Mieszkańcy uciekli z okolic portu, pracujących w pobliskich firmach zwolniono do domów. Jak podaje Czerwony Krzyż, w wyniku pożaru nikt nie ucierpiał.

Huge fire burning at port in Beirut, Lebanon, at scene of last month's massive explosion which killed nearly 200 peoplehttps://t.co/NwOfLvR0oP pic.twitter.com/zC2uUNGyER