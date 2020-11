Kolejny polityk Tuska przechodzi do Hołowni

Jak informuje portal TVP Info, wiceszefem partii Polska 2050 Szymona Hołowni został Jacek Kozłowski, który przez 8 lat rządów PO-PSL był wojewodą mazowieckim w czasie rządów PO-PSL.

Kozłowski został wykluczony z PO w 2018 roku po tym, jak zaczął krytykować władze partii. Jest to już kolejny działacz polityczny związany z Donaldem Tuskiem, którzy zasila sztab Hołowni, który chwali jego zdolności organizacyjne, zdobyte w poprzednich instytucjach, którymi kierował, m.in. jako wojewoda, w samorządzie wojewódzkim czy jako lider Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Oprócz Kozłowskiego Polskę 2050 zasilają: szef sztabu wyborczego byłego prezentera TVN był Jacek Cichocki, minister spraw wewnętrznych w latach 2011-2013. Ale ta lista – jak się słyszy w kuluarach - nie jest jeszcze wyczerpana.

Tak do tej sytuacji odniósł się w rozmowie z portalem TVP Info poseł PiS Bartosz Kownacki:

- To nie jest przypadek. Już przy okazji wyborów prezydenckich mówiło się, że Donald Tusk sympatyzuje z Hołownią i to tak samo kandydat TVN-owski jak kiedyś premier Tusk. Zapleczem Hołowni są ludzie związani z Tuskiem. Być może to jest projekt tak pomyślany, żeby politycy, którzy nie mogą odnaleźć się w Platformie Obywatelskiej po odejściu Tuska albo uznają, że formuła PO wyczerpała się, założyli nowy byt i dalej mamili Polaków

mp/tvp info