Kolejny pokaz pogardy! Prof. Markowski: Polski chłop ruszył do urny...

"Proszę zwrócić uwagę, co się wydarzyło w ostatnich wyborach. Nagle polski chłop ruszył do urn między 19.00 a 21.00. Mam tu wielkie podejrzenia, że coś jest nie tak"-ocenił profesor Markowski w rozmowie z portalem wiadomo.co. Jak przekonywał, wybory będą może "równe", ale na pewno nie uczciwe.

"Powiedziałbym tak – zapewne będą równe. Tu nikt nikogo nie będzie ustawiał w czwórki, żeby maszerowały głosować, ale że uczciwe nie będą – to jest pewne"-stwierdził socjolog. Odnosząc się do afery z "farmą trolli" w Ministerstwie Sprawiedliwości, naukowiec wskazał, że do wyjaśnienia tej kwestii oraz "dziesiątki innych, o których jeszcze się nie dowiedzieliśmy", potrzebne są "nowe wybory, niezależny prokurator, może komisja sejmowa".