Kolejny akt przemocy wobec działaczy PiS

Leszek 29.2.20 12:34

Głównym założeniem demokracji jest udział społeczeństwa w procesie decyzyjnym państwa. Im udział ten jest większy, tym bardziej ustrój spełnia założenia idei demokracji. Sztandarowym przykładem wysoko rozwiniętej demokracji bezpośredniej jest model szwajcarski określany przez wielu badaczy >>demokratycznym fenomenem<<".



Tak rozpoczyna się książka prof. Mirosława Matyi – „Szwajcarska demokracja szansą dla Polski?”, którą Fundacja PAFERE ma przyjemność zaoferować tym wszystkim, którzy chcieliby się bliżej zapoznać z ustrojem Szwajcarii i lepiej zrozumieć, na czym polega jej fenomen w skali świata.



Jak to możliwe, że tan niewielki alpejski kraj stał się tak wyjątkowy? Pytanie też, czy wszystkie inne kraje, które nie chcą czerpać ze wzorców szwajcarskich uważają jej ustrój za zły, nie wart implementacji na własny grunt, czy też z innych względów nie chcą tego robić? „Po 1848 roku, kiedy wprowadzono w życie szwajcarską konstytucję i obowiązujący do dziś ustrój, Szwajcaria przekształciła się z zacofanego i biednego narodu w społeczeństwo cieszące się niespotykanym w świecie dobrobytem i stabilnością polityczną”. Stało się tak mimo tego, że poszczególne kantony nie tylko mocno się od siebie różniły pod wieloma względami – choćby językowymi – ale były także ze sobą skłócone. Mirosław Matyja stwierdza, że to wola kompromisu oraz – związana z tym – akceptacja poglądów przeciwników politycznych legły u podstaw systemu demokracji bezpośredniej.







