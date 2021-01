Kolejne szczepionki już w Polsce! 152 tys. dawek trafi dziś do szpitali

Dziś rano do Polski dotarła kolejna partia szczepionek. Na warszawskim lotnisku wylądowało 360 tys. dawek szczepionki. Jeszcze dziś do szpitali w całej Polsce trafi 150 tys. dawek.

360 tys. dawek szczepionki przeciwko COVID-19 dotarło rano do Warszawy. Z lotniska są one transportowane do magazynu Agencji Rezerw Materiałów. Stamtąd, przez hurtownie farmaceutyczne, trafią do szpitali.

Jeszcze dziś do punktów szczepień przewiezionych zostanie 150 tys. dawek szczepionki, które powinny zostać wykorzystane do końca tygodnia. W sumie na chwilę obecną dysponujemy 660 tys. dawek. Zaszczepionych zostało już w Polsce ponad 52 tys. osób.

kak/PAP