Kolejne światowe media piszą o manipulacjach Putina dot. II wojny światowej

We wczorajszy wydaniu dziennika „El Mundo” przypomniano o dacie 22 września 1939 roku, kiedy to wojska ZSRR oraz Niemiec zorganizowały wspólną defiladę w okupowanej Polsce w Brześciu nad Bugiem. Hiszpański dziennik podkreśla, że jest to bardzo niewygodny fakt historyczny dla Putina, który usiłował przecież oskarżać władze II RP o rzekomą współpracę z Hitlerem i III Rzeszą.