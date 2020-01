Kolejne ofiary koronawirusa. Polscy studenci trafili na obserwację

ja 26.1.20 9:34

Pamiętam jak kilka lat temu wszyscy trąbili o wirusie świńskiej grypy na Ukrainie.

Problem w tym że jak przebadano dzieci w przedszkolach to okazało się że wszystkie miały już przeciwciała przeciwko świńskiej grypie, więc ją przechorowały dużo wcześniej niż się kto ktokolwiek zorientował.



Więc to że gdzieś tam w Chinach umarło 50 osób nikogo nie obchodzi, na zwykłą grypę umiera co roku o wiele więcej. A to znaczy że ktoś to na świecie chce bardzo rozpropagować jako największe zagrożenie, aby ludzie się bali.

A jeśli tak jest to sam wirus jest już podejrzany czy przypadkiem ktoś mu nie pomógł.