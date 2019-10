Kolejne dwa protesty wyborcze PiS odrzucone przez Sąd Najwyższy

Jest decyzja Sądu Najwyższego w sprawie dwóch kolejnych protestów wyborczych pełnomocnika Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o wybory do Senatu i okręgi nr 12 (Grudziądz) oraz 92 (Gniezno). SN postanowił pozostawić protesty bez dalszego biegu.

Oznacza to, że nie dojdzie do ponownego przeliczenia kart do głosowania w tych okręgach. Jak poinformowano