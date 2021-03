Kolejna obrzydliwa rosyjska manipulacja. Chodzi o słowa szefa MON Mariusza Błaszczaka

- Kolejny raz propaganda rosyjska manipuluje słowami Szefa MON. Tym razem celem jest wywołanie sporów między Polską a Ukrainą. Rosyjskie media twierdzą, że minister obrony przygotowuje Polskę na atak z Ukrainy – czytamy we wpisie rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych Stanisława Żaryna na Twitterze.

Działania rosyjskiej propagandy na terenie Polski dość często zmierzają do skłócania Polski i Ukrainy. Rolę propagatorów takich działań podejmują często tzw. skrajnie prawicowe organizacje, ugrupowania, ale też bezpośrednio sami politycy.

- Pretekstem do działań informacyjnych wymierzonych w RP jest decyzja ministra obrony narodowej o powołaniu nowych brygad Wojsk Obrony Terytorialnej. Szef MON informował o powstaniu nowych jednostek w woj. podkarpackim, lubelskim i mazowieckim – czytamy w kolejny wpisie Żaryna.

- Portale rosyjskie komentując decyzję Szefa MON sugerują, że decyzja ta oznacza, że Polska spodziewa się wzrostu zagrożeń z UA. Jeden z portali wprost pisze, że „Warszawa widzi zagrożenia płynące z Ukrainy” - zwraca uwagę minister na już bezpośrednie podłoże manipulacji Moskwy.

- Inny z artykułów sugeruje, że decyzja Szefa MON dowodzi hipokryzji władz RP, które mówią głównie o zagrożeniu ze strony Rosji, zaś powstanie nowych jednostek WOT oznacza, że to Ukraina jest traktowana jako główne zagrożenie dla RP – dodaje.

- To już kolejne działania propagandy rosyjskiej manipulujące słowami Szefa MON. Omawiane działania wpisują się w ataki informacyjne Kremla przeciwko polityce militarnej RP i Siłom Zbrojnym RP – podkreśla minister Żaryn.

Once again, Russian propaganda manipulates the words of the head of the Poland's MOD. This time the goal is to cause disputes between Poland and Ukraine. Russian media claim that the defense minister is preparing Poland for an attack by Ukraine. 1/4 pic.twitter.com/t4KLMf831Z