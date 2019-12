KODomici śmieją się z bólu Kaczyńskiego. Brudziński nie wytrzymał

ta... według kaczych włazi-du-pków, półbóg prezes zawsze dziewica jest niezniszczalny i wiecznie żywy!



Warto przywołać pewną historyjkę gdy za czasów Stalina pewna babcia chodziła do kiosku na Pl. Czerwony i sprawdzała, czy nie ma nekrologu na pierwszej stronie gazety "Prawda" ale nic nie kupowała. W końcu kioskarz się zdenerwował i powiedział babci, że nekrologów na pierwszej stronie nie ma, są na ostatniej. Na to babcia - ten nekrolog, na który czekam będzie na pierwszej stronie. Zdaje się, że wielu Polaków jak i udających kolegów Kaczyńskiego czeka na to samo...

