Kochanie, dziś mam ochotę na karminadle

Zacznij od przełożenia mięsa do miski. Do środka wbij jajko oraz dodaj pokrojoną w drobną kostkę cebulę. Namocz też bułkę w wodzie lub mleku i gdy zmięknie, odciśnij i dodaj do mięsa. Całość dopraw do smaku solą oraz pieprzem i wyrób ręką na jednolitą masę.