To już nie pierwszy papież, który zachowuje się jak celebryta, jak gwiazda. Pani przesadziła, bo szarpnęła go tak, że omal się nie przewrócił, a on niestety zareagował odruchowo. Szkoda tylko, że jego odruchowa reakcja to przemoc-bicie. Powinien przeprosić.

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha