KO traci senatora. Jacek Bury będzie reprezentował ruch Hołowni

To już pewne. Potwierdziły się doniesienia medialne na temat transfery senatora Jacka Burego do ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni.

„Bycie w opozycji, to nie jest ciepła opozycyjna posada, to nie jest umówienie się na cztery lata krytykowania rządu, żeby później odnowić do tego mandat. Bycie opozycją wobec rządu, to walka, to nieustanny bój o to, żeby zyskać odpowiedzialność za los obywateli, za sprawy Rzeczpospolitej. Liczę na to, że z Jackiem Burym będzie nam w tej drodze łatwiej”

- mówił Hołownia na konferencji prasowej.

W oświadczeniu opublikowanym na Facebooku sam senator napisał:

„Chcę dziś swoją decyzją zamanifestować, że nie musimy być zakładnikami partii. Możemy być ludźmi niezależnymi, którzy współpracują z każdym kto stoi po stronie demokratycznej opozycji. Wierzę, że jest to możliwe”.

Zapewnił też, że nic się ne zmienia jeśli chodzi o większość opozycji w Senacie.

dam/PAP,Fronda.pl