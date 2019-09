Klasa? Nie u słoweńskich siatkarzy! ,,Cieszę się, że pokonaliśmy tych aroganckich Polaków''

Chyba też nie mam klasy 27.9.19 11:28

Wiadoma rzeczą jest, że klasę mają tylko Polacy! A i to nie wszyscy, bo muszą być za PiS, reszta to gorszy sort jest.

Z innych narodów wiadomo że ruski i szkopy klasy nie mają, tak samo jugole, to wiadomo komuchy z Jugosławii, poza Chorwacją, bo to katolicy. Oni mają klasę.

Poza tym Włosi mają klasę i niektórzy Amerykanie, ale tylko ci biali i katolicy, protestanci już nie mają.

Niektóre żydy mają klasę, ci co robią geszefta z PiSem.

Czesi nie mają, bo chwalą Putina, Węgrzy może mają, lubią nas, ale Orban coś ostatnio z Putinem knuje, też raczej już stracili klasę.

Ogólnie mało kto ma klesę poza PiS.