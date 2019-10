Klapa 'tęczowego piątku'. RPD: Nie można wymusić szacunku

nikt 25.10.19 21:38

I niby czyj szacunek mieliby zdobyć tymi ordynarnymi , wulgarnymi i obłąkańczymi manifestacjami ? Polacy.....ci rdzenni są konserwatywni . I chwała im za to . Dzięki temu trwali , trwają i będą trwać pomimo wichrów narodowego losu .

A że ktoś tam z zagranicy wyśmiewa , krytykuje, próbuje narzucać swój system wartości ?

Ma swój , to niech się nim cieszy bez narzucania go innym narodom . One same zadecydują co im odpowiada a co nie . Nie podoba się to nacjom napływowym ? No to niech ciągną dalej na Zachód. Tam im będzie lepiej . Po co siedzą w takiej zacofanej Polsce ?

Ja mam wszystko swoje . Mnie obcego szajsu ( też z niemiecka , ale ja wiem kim jestem ) nie trzeba .