,,Kłamstwo przeplatane megalomanią''. Niedzielski ostro o przechwałkach Trzaskowskiego

„Na początku był chaos i rozumieliśmy to, bo wszyscy byli przytłoczeni. Zdecydowaliśmy więc, że będziemy robić wszystko zgodnie z tym, co robił rząd. Powtarzaliśmy to, co nam zalecali, bo to rząd kraju jest odpowiedzialny w sytuacji kryzysu i to on ma wszelkie informacje pod ręką. Ale podczas drugiej i trzeciej fali postanowiliśmy, że weźmiemy odpowiedzialność w swoje ręce” – przechwalał się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w trakcie debaty w ramach panelu Atlantic Council.

„Ja sam jestem odpowiedzialny za 11 szpitali. Zaczęliśmy kupować wyposażenie, w tym respiratory”

- dodawał dalej.

Na przechwałki Trzaskowskiego w kwestii jego działań w trakcie pandemii zareagował minister zdrowia Adam Niedzielski. Na twitterze skomentował:

„Czasem brak jest słów by skomentować kłamstwo przeplatane megalomanią”.

Dodał:

„Prezydent Trzaskowski w kilka tygodni zdołał choćby wyprzeć z pamięci swoją nieudolność w Szpitalu Południowym”.

