Kłamliwe statystyki aborcjonistów. Naprawdę mocne!

ex. 16.12.19 13:40

Aborcja to nic innego jak cyniczne, bezwzględne mordowanie nie narodzonych dzieci, pomijam fakt jak czują się i sobie radzą kobiety z syndromem po aborcyjnym, ale jeśli dokonano tego z powodów nie medycznych, ale egoistycznych, próżności, pychy, kariery lub po prostu nie, bo nie, to takie kobiety w ogóle nie powinny się urodzić, to nie jest tak jak mówią to moje ciało i mój brzuch i mogę zrobić z nim co zechcę?!, poczęcie i narodzenie dziecka to cud i dar, również bieda nie jest powodem do aborcji.