[Wideo] HIT! Kilkuletni chłopiec przerywa występ Korwina: ,,Proszę mu nie wierzyć!''

Janusz Korwin-Mikke w ramach akcji jego ugrupowania „Wakacje z Konfederacją” odwiedził dzisiaj Jastarnię. Jego wystąpienie przerwał kilkuletni chłopiec. Polityk próbował nie dopuścić go do głosu, ale malec powiedział to chciał. Możecie być zaskoczeni jego wypowiedzią.

– Pan twierdzi, że matki powinny siedzieć w garnkach, a nie powinny zgłaszać się do Sejmu. Proszę mu nie wierzyć – zawołał chłopiec, co można usłyszeć i zobaczyć na poniższym nagraniu.

mp/wtv - telewizja informacyjna