Kierwiński broni Piotra P., Rachoń przypomina słowa Tuska

AAAA 18.6.20 10:14

Tak, to ten sam. Prosto z Ludowego Wojska Polskiego do sztabu III RP, a teraz powołany przez Trzaskowskiego. Ale nie trzeba zapominać, ze ojciec Kierwińskiego to generał LWP Andrzej Kierwiński, członek PZPR najwyższego zaufania, realizujący zadania militarne ZSRR, pracujący m.in. przy silosach atomowych rozmieszczonych w Polsce. Nazwiska Pytla i Kierwińskiego, jako bliskich współpracownikow trzaskowskiego mówią same za siebie; putin i FSB mają długie ręce, co widać i w tym przypadku. Trzaskowksi to wielkie niebezpieczeństwo dla Polski i Polakow z powodu sił, które za nim stoją.