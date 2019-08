Kiedy wizyta Trumpa w Polsce? Biały Dom zabrał głos

Klapaucjusz 30.8.19 22:25

Podobno Biuro Polityczne PZPR zamówiło obraz na temat “Lenin w Polsce”. Malarz wziął zaliczkę i po 9-miesiącach pokazał wielkie płótno przedstawiające małżonkę Lenina w łózku z Feliksem Dzierżyńskim.

- Co to ma być? Gdzie jest Lenin?

- Jak to gdzie? W Polsce!



Tak mi się przypomniało z okazji wizyty (przełożonej) Prezydenta USA w Polsce…