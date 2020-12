Kiedy powrót dzieci do szkół? Minister podał datę

W Porannej rozmowie RMF FM gościem Roberta Mazurka był dziś minister zdrowia Adam Niedzielski. Rozmowa dot. m.in. rządowego planu szczepień oraz powrotu uczniów do szkół. Szef resortu zdrowia zapowiedział, że na 90 proc. najmłodsi uczniowie wrócą do tradycyjnej nauki już 18. stycznia.

- „Niezależnie od szczepień i od tempa ich realizacji my cały czas będziemy się posługiwali tymi samymi wskaźnikami, czyli liczbą zakażeń w danym regionie czy ogólnie w Polsce występujących dziennie” – mówił minister Niedzielski w RMF FM.

- „Jeżeli chodzi o to, co się będzie działo po feriach, kiedy będziemy podejmowali decyzję o powrocie do szkół, to oczywiście analizujemy bardzo różne scenariusze, ale generalnie zakładamy, że raczej będziemy dzieci do szkoły puszczali. Zaczynając od klas I-III oczywiście. Tutaj jeszcze który z wariantów czy to będzie szerzej, czy węziej – w sensie np. częściowo jednak nauka rotacyjna, hybrydowa dla tych klas I-III, to jeszcze rozmawiamy z ministrem Czarnkiem” – dodał.

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest powrót do szkół uczniów klas I-III 18 stycznia. Minister zaznaczył jednak, że nie jest to jeszcze pewne i wszystko zależy od rozwoju pandemii.

W sprawie decyzji o skumulowaniu ferii zimowych, która wywołała wiele kontrowersji zwłaszcza wśród przedsiębiorców zajmujących się turystyką, Niedzielski podkreślił, że decyzja ta nie ulegnie zmianie. zaznaczył, że hotele w czasie ferii będą zamknięte. Minister przypomniał również, że zabronione będą masowe zabawy w sylwestra.

Robert Mazurek pytał swojego gościa również o szczepionki przeciwko koronawirusowi. Adam Niedzielski przekazał, że wedle optymistycznego scenariusza, te do Polski zaczną przyjeżdżać one już w połowie przyszłego miesiąca.

kak/rmf24.pl