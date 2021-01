Kiedy otwarcie galerii i hoteli? ,,Niebezpieczny okres minął''

„To, co obserwujemy na co dzień, świadczy o tym, że wiele osób podchodzi do tych zaleceń w sposób właściwy, jednak są osoby, które to notorycznie lekceważą” – powiedział o rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce prof. Krzysztof Tomasiewicz.

Pytany o to, co rekomendowałby premierowi, w rozmowie na antenie radia TOK FM stwierdził:

„Jeżeli chodzi o sklepy w galeriach handlowych, przy ograniczeniu kontaktów, można by je bezpiecznie uruchomić”.

Trudnym tematem jego zdaniem jest z kolei otwarcie restauracji i kawiarni, ponieważ jak zauważył – tam noszenie masek jest w zasadzie niemożliwe.

Ważne słowa padły też z ust ministra finansów Tadeusza Kościńskiego. W rozmowie na antenie radiowej „Jedynki” zaznaczył, że minął już niebezpieczny pod względem epidemicznym okres świąteczny i mamy do czynienia ze stabilizacją sytuacji na kontrolowanym poziomie.

dam/TOK FM,IAR,TVP.Info