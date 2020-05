Kiedy dalsze znoszenie obostrzeń? Rzecznik rządu zdradza szczegóły

Michał Jan 10.5.20 20:51

Kosztem niebywałych wyrzeczeń zredukowaliśmy średnią dzienną liczbę wykrytych chorych z 360 (pierwszy tydzień kwietnia) do 310 (pierwszy tydzień maja).

Teraz mamy sobie "odmrażać", co przy tych samych warunkach epidemiologicznych (tako rzecze MinZdraw) grozi powrotem do stanu sprzed miesiąca, a nawet pogorszeniem.



To po co były te wyrzeczenia?