WYBORY KONIECZNIE NAJPÓŹNIEJ do 28 CZERWCA !!!



Jakie ponowne zbieranie podpisów? Przecież to grozi masowymi zakażeniami.

Należy się oprzeć na argumentacji "totalnych" odnoszącej się do ich negatywnej opinii w sprawie wyborów w formule korespondencyjnej.



To zbieranie podpisów ma być mniej groźne od głosu nadesłanego w kopercie?

Kto w taką bzdurę uwierzy? Oczywiście, poza obłąkanymi paranoikami z "totalnej" hołoty.



Podpisy już zostały zebrane, niech sobie ten Grodzki przetrzymuje ustawę przez 30 dni a potem jak najszybciej wybory, jak najszybciej. Ale coś mi się wydaje, że tym razem to Grodzki będzie usiłował "przyśpieszyć", wtedy z kolei trzeba stosownie zwolnić tempo. Pani Marszałek Sejmu powinna wydać kalendarz wyborczy tak, by od podpisu ustawy przez prezydenta wybory odbyły się w ciągu 14 dni.



I zdaje się, że Grodzki po to usiłuje spotkać się z prezesem Kaczyńskim by cokolwiek "ugrać". Ale to nie z Prezesem. Musicie "totalna" hołoto tym razem zjeść to co już wydaliliście i na dodatek musicie też popić to gnojówką. Ot, taka przewrotność losu obłąkanych i zarazem obłudnych paranoików !