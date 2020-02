Kidawa-Błońska o pomocy rodzinom. Elżbieta Rafalska: Pani kłamie!

„Tutaj na pewno koledzy i koleżanki posłowie na pewno potwierdzą - gdybyśmy położyli na wagę wszystkie te świadczenia i wszystkie ulgi, które przez te nasze lata były dane na wsparcie rodzin, to naprawdę to by była duża różnica między tym 500 plus, które Ci ludzie dostali do kieszeni.” - stwierdziła w trakcie spotkania w Starogardzie kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska. Spotkało się to z mocną odpowiedzią byłej minister rodziny Elżbiety Rafalskiej.