KEP dziękuje sędziom za ich decyzję

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki, wydał po wczorajszym orzeczeniu TK specjalne oświadczenie, w którym dziękuje sędziom za uznanie wartości i godności życia poczętego wyrażone w decyzji, która pozwoli tę godność w szerszym zakresie otoczyć ochroną.

Wczoraj Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z polską konstytucją tzw. przesłanki eugenicznej, która pozwalała na przeprowadzenie aborcji w przypadku podejrzenia poważnej wady bądź choroby u dziecka.

- „Z wielkim uznaniem przyjąłem dzisiejszą decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Życie każdego człowieka przedstawia przed Bogiem taką samą wartość i powinno być w takim samym stopniu chronione przez państwo” – napisał po ogłoszeniu decyzji przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki.

Hierarcha nawiązał do słów wspominanego wczoraj w liturgii Kościoła św. Jana Pawła II, który nauczał, że „stosunek do najsłabszych jest miarą demokracji i dobroci społeczeństwa”. Podkreślił, że nie wolno odmawiać nikomu prawa do życia, zwłaszcza z powodu choroby.

Zaapelował przy tym o otoczenie szczególną troską przez państwo, społeczeństwo i Kościół dzieci, do których decyzja TK bezpośrednio się odnosi, oraz ich rodziny.

Pełna treść oświadczenia:

Oświadczenie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

po decyzji Trybunału Konstytucyjnego

Z wielkim uznaniem przyjąłem dzisiejszą decyzję Trybunału Konstytucyjnego, uznającą aborcję eugeniczną za niezgodną z Konstytucją Rzeczypospolitej.

Tą decyzją stwierdzono, że koncepcja „życia niewartego życia” stoi w jaskrawej sprzeczności z zasadą demokratycznego państwa prawnego. Życie każdego człowieka od momentu poczęcia do naturalnej śmierci przedstawia przed Bogiem taką samą wartość i powinno być w takim samym stopniu chronione przez państwo.

Stosunek do najsłabszych jest – jak nauczał św. Jan Paweł II – miarą demokracji i dobroci społeczeństwa. Każdy człowiek prawego sumienia zdaje sobie sprawę z tego, jak niebywałym barbarzyństwem jest odmawianie prawa do życia komukolwiek, zwłaszcza z powodu jego chorób.

Ciesząc się ogromnie z tej epokowej zmiany prawa, pamiętajmy teraz o tym, aby dzieci – do których bezpośrednio odnosi się dzisiejsza decyzja Trybunału Konstytucyjnego – oraz ich rodziny otoczyć szczególną życzliwością i rzeczywistą troską ze strony państwa, społeczeństwa i Kościoła.

+ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Poznań, dnia 22 października 2020 roku,

w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II

kak/episkopat.pl