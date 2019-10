Kazimierz Smoliński: Panie Neumann, te słowa czynią Pana ,,przegrywem''

„Pamiętaj, jedna zasada jest dla mnie, święta ku*wa. Naucz się tego, jak będziesz o czymkolwiek... rozmawiał. Jak będziesz w Platformie, będę cię bronił ku*wa jak niepodległości. Jak wyjdziesz z Platformy to masz problem" – mówi Sławomir Neumann w ujawnionych dziś nagraniach. Skandaliczne wypowiedzi szefa klubu parlamentarnego PO-KO skomentował poseł Kazimierz Smoliński.

Jak stwierdził:

„To jest skandal, żeby używać takiego języka i taki mieć stosunek do działaczy swojej partii. Pojawia się to samo, co w taśmach <<Sowa i Przyjaciele>>, czyli wulgarny język. Tam się tłumaczono, że to było w knajpie, że spożywano alkohol. A tu nie była to knajpa, to było spotkanie z działaczami”.

W rozmowie z portalem niezalezna.pl podkreślił, że nie ma tu żadnego wytłumaczenia i mamy po prostu kolejny dowód na to, że ów „knajacki język jest na co dzień używany przez tych ludzi”. Podkreślił, że jest to dyskwalifikujące oraz pokazuje ogromną grę „pod dywanem”.

Pytany z kolei o słowa Neumanna na temat Tczewa, Smoliński podkreśla:

„Jeżeli w taki sposób wyraża się o mieszkańcach Tczewa, to jest to skandal, to dyskwalifikuje go jako polityka. Obraża mieszkańców, wyborców, niezależnie od tego, czy są to wyborcy jednej partii czy drugiej. Niedopuszczalne, by tak się wyrażać o ludziach”.

Taśmy Neumanna poseł PiS skomentował także na twitterze:

.@SlawekNeumann z PO: "Rzygam tym Tczewem. Słowo honoru ci daję, rzygam Tczewem [...] Dlatego, mówiąc szczerze, nie chcę zajmować się Tczewem, bo tam są same p***by, naprawdę". Panie Neumann te słowa czynią Pana jak to mówi młodzież "przegrywem". I znów język "miłości" PO... — Kazimierz Smoliński (@KaziSmolinski) October 4, 2019

dam/niezalezna.pl,twitter