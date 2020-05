Kazik: nie pójdę na wojnę przeciwko PiS-owi

Klejnot Nilu 22.5.20 10:15

Ta piosenka to typowy protest song, nie musi być IX symfonią Beethovena, bo nie taki jest jej cel. Ma zwracać uwagę na jakiejś zjawisko, i według mnie, robi to świetnie. To, że mogła zostać lepiej zaśpiewana, mieć ciekawszy podkład, i bardziej artystyczny teledysk, jest chyba dla większości jasne.



Ja Kazika szanuję, że nie poszedł się wypłakiwać do telewizji śniadaniowych, a po prostu zrobił to, co umie.