Każdy z nas by siedział, gdyby był Durczokiem

PrawyCzłek 31.7.19 14:40

TYMCZASEM W REALNYM ŚWIECIE: Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zapowiedział przed kamerami pod koniec czerwca, że nowe leki na raka prostaty do stosowania przed rozpoczęciem chemioterapii znajdą się na lipcowej na liście refundacyjnej. Słowa jednak nie dotrzymał.



A co do waszego durnego artykułu, jakoś kibol co chciał rozjechać kobietę nie siedzi. Jakoś kierowcy Macierewicza i innych powodujących poważne kolizje też nie siedzą. Durczok poniesie karę, ale partyjniacy z PIS oraz klechy w sukienkach nigdy!