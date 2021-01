,,Każde życie stanowi niezbywalną wartość’’. Papież zabrał głos ws. aborcji

Kiedy na całym świecie dyskutuje się na temat możliwości zabijania nienarodzonych dzieci, kolejny raz na temat aborcji postanowił wypowiedzieć się papież Franciszek. Za pośrednictwem Twittera Ojciec Święty przypomina, że „każde ludzkie życie, jedyne i niepowtarzalne, stanowi niezbywalną wartość”.

Franciszek podkreśla, że prawda o wartości ludzkiego życia musi być odważnie głoszona.

- „Kultura życia jest dziedzictwem, które chrześcijanie pragną dzielić ze wszystkimi. Każde ludzkie życie, jedyne i niepowtarzalne, stanowi niezbywalną wartość” – czytamy na profilu Pontifex.

- „To powinno być głoszone ciągle na nowo, z odwagą w słowach i w czynach” – dodał Franciszek.

