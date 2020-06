Katolik Hołownia: Klęczniki prezydenckie do muzeum, a uroczystości państwowe bez Mszy

Piotr Nowak 16.6.20 13:09



Boże, jak im nasz Kościół przeszkadza, jak ich uwiera, jak go nienawidzą i nim gardzą ! Ostatnio Hołownia pochwalił się, że jest katolikiem, i dlatego ma moralny obowiązek zabrania się za rozdział Kościoła od Państwa, jeśli go katolicy wybiorą na prezydenta ?! A przecież obywatel RP nie ma żadnych obowiązków wobec Kościoła – żadnych ! Jeśli Trzaskowski nie posyła synka do Komunii Świętej i dzieci na religię to jest to jego prywatną sprawą i nam nic do tego. Jeśli jednak kandyduje na prezydenta Polski, to my wyborcy chcemy wiedzieć jaki jest jego stosunek do Kościoła, a ja jako katolik nie chcę na ateistycznego zajoba głosować ! Zboczeńcy nienawidzą Kościoła, bo ten nazwał ich po imieniu tęczową zarazą. Z kampanijnej paplaniny Hołowni wynikło to, że chodzi mu nie tak o Kościół, jak o nienawiść do Ojca Rydzyka i chorobliwą zazdrość tego co ten człowiek zrobił da Kościoła i wiernych. Polacy, nie wybierajmy ateistów, bo to źli ludzie !!!