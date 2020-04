Kasta basta. Szokująca ingerencja SN w wybory prezydenckie

plantator buraków unijnych 27.4.20 19:23

Ostatnie i tragikomiczne podrygi ostatniego bastionu zarówno post jak i neo-komuny w RP. U "totalnych" to wszystko się jakoś tak smrodliwie wymieszało.



A co do tej kuriozalnej opinii części SN - przerażone widmem koronawirusowej śmierci dość jeszcze liczne zasuszone mumie z SN jakoś nie zebrały się kilka dni wcześniej by wyłonić kandydatów na swojego prezesa i przedstawić ich Prezydentowi RP.



Dziwny taki SN. Wtedy się nie zebrał, teraz jest aż tak aktywny.



Na co Polsce i Polakom byłby taki SN w warunkach na przykład wojny światowej?