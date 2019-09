Kasandra z Gdańska ,,wieszczy'' ucisk jak za Pinocheta

alcapone 16.9.19 10:12

Rewolucja Francuska, liczni jakoby obrońcy uciśnionych ruszają do boju. Rusza wkrótce gigantyczny mord nie uciskujących, tylko … księży, zakonnic i zwykłych katolików. Operacja była bardzo skuteczna, do dzisiaj po taj nauczce we Francji katolicy występują śladowo. Podobnie w Rosji po rewolucji bolszewickiej. Mówi się dużo o CZeKA, gdy prawdziwą robotę walki z prawosławiem wykonała Armia Czerwona pod dowództwem Trockiego, masowe mordy i rabunki cerkwi. W Rosji do dzisiaj prawosławie nie potrafi się odrodzić, mimo że władza nawet jest życzliwa.

Kolejne rewolucje w Meksyku i Hiszpanii, tam też tzw. siły postępu ruszyły z gigantycznym mordami katolików, ale tam był opór i już jest inaczej. Stawiać opor.