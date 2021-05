Kary za brak OC w górę. Jak szybko kupić polisę?

Kończy się ważność Twojego ubezpieczenia OC? Lada dzień pozostaniesz bez ochrony? Zwlekałeś z zakupem nowej polisy? Jazdą bez ważnego OC lepiej nie ryzykuj. Właściciel auta, który nie dopełni obowiązku ubezpieczenia, musi liczyć się z nałożeniem na niego kary za brak OC. Dotkliwej kary.

Nikt nie jest bezkarny

Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, a jak sama nazwa wskazuje, każdy kierowca jest zobowiązany do jego posiadania. Mimo to zdarzają się śmiałkowie, którzy bardziej lub mniej umyślnie pokonują drogi bez ważnej polisy. Wszystko z nadzieją, że brak ubezpieczenia nie zostanie wykryty, a oni w ten sposób zaoszczędzą parę groszy. Tymczasem kary za brak OC nie da się uniknąć, a brak ubezpieczenia zostanie namierzony szybciej niż myślisz - i to niekoniecznie podczas kontroli drogowej!

Większość przypadków, w których kierowca porusza się bez ważnej polisy komunikacyjnej wychodzi na jaw bez udziału policji i samego zainteresowanego, a stoi za tym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który swoimi metodami namierza auta bez ważnego ubezpieczenia. Później już nie ma zmiłuj!

Mieć czy nie mieć - oto jest pytanie

Chwila zapomnienia i niedopilnowanie ważności polisy może słono kosztować. Kary za brak OC praktycznie z roku na rok idą w górę. Szukając pozornej oszczędności w niekupowaniu polisy, paradoksalnie możemy o wiele więcej stracić (a kary finansowe nałożone przez UFG należą i tak do tych najmniej dotkliwych). Co ważne, posiadanie ważnego ubezpieczenia OC dotyczy także właścicieli tych pojazdów, które na co dzień kurzą się w garażu - wyjaśniają eksperci Beesafe.

Więc nawet jeśli swoim autem wyjeżdzasz na ulicę od wielkiego święta, obowiązkową polisę komunikacyjną mieć musisz. W świetle przepisów, każdy zarejestrowany pojazd, nawet jeśli nie jest użytkowany, musi posiadać ważne obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Kary za brak OC w 2021 roku

Wysokość kary za brak ważnego OC jest ściśle uzależniona od samego rodzaju pojazdu, a także od okresu, w którym samochód pozostawał bez ubezpieczenia. Warto wiedzieć, że nawet jeden dzień bez polisy wiąże się z wysokimi karami finansowymi. Najmniej za brak ubezpieczenia zapłacą kierowcy motocykli i motorowerów, a najwięcej właściciele pojazdów ciężarowych.

W 2021 roku, właściciel pojazdu osobowego, który spóźni się w wykupieniem polisy do trzech dni - musi liczyć się z karą wysokości 1120 złotych. Jeśli okres bez ochrony wyniesie od 4 do 14 dni, kara za zapominalstwo wyniesie już 2800 złotych, a w przypadku braku ochrony dłuższej niż 2 tygodnie, z portfela właściciela auta upłynni się aż 5600 złotych. Jeszcze więcej za brak OC zapłacą właściciele samochodów ciężarowych, którzy w skrajnych przypadkach, za brak ubezpieczenia mogą zapłacić nawet 8400 złotych. W obliczu tego składka, jaką przyszłoby nam zapłacić za ubezpieczenie pojazdu, wydaje się śmiesznie niska.

Ubezpieczenie OC w kilka minut: gdzie kupić?

Choć nie lubisz zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę, okazuje się, że właśnie jutro kończy się Twoje ubezpieczenie OC? Nie masz możliwości stawienia się osobiście w siedzibie ubezpieczyciela? A może akurat jutro przypada dzień wolny od pracy? Spokojnie, to wcale nie musi oznaczać, że Twój samochód pozostaje bez ochrony. Ubezpieczenie OC możesz kupić przez internet - z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. W znalezieniu odpowiedniej polisy może pomóc Ci kalkulator OC od Beesafe.

Jeśli nie lubisz zbędnych formalności, możesz skorzystać z propozycji Beesafe - kalkulatora, który do wyliczenia składki potrzebuje jedynie dwóch danych. Po wpisaniu numeru rejestracyjnego pojazdu oraz daty urodzenia właściciela auta, otrzymasz ofertę ubezpieczenia z możliwością bezpośredniego zakupu. Pamiętaj jednak, że odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się następnego dnia po zawarciu umowy lub po opłaceniu pierwszej składki, bądź jej raty. Lepiej być chronionym!