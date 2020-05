Karnowski: Najgorsza rzecz od czasów wony. Prezydent Sopotu komentuje film Latkowskiego

ateusz 21.5.20 9:29

ukazał się właśnie film „Nic się nie stało” Sylwestra Latkowskiego mówiący o pedofilii w środowiskach artystów, mediów i polityki



No nie, film mówi o dwóch gangsterach wykorzystujących nieletnie dziewczynki.



Ze światem artystów i mediów nie ma to nic wspólnego poza żenującymi insynuacjami Latkowskiego, że jakiś dziennikarz czy celebryta który odwiedził restaurację należącą do gangstera automatycznie staje się przez to pedofilem.



Latkowski nie ujawnił ani jednej znanej osoby, którą można by posądzić o skłonności czy czyny pedofilskie.