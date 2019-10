Kardynał: Synod Amazoński będzie mieć skutki dla całego Kościoła

Andrzej 25.10.19 10:40

Widzę, że za wszelką cenę dąży się do rozwalenia naszego Kościoła. Osoby biorące udział w tym synodzie są ślepi. Niech spojrzą na protestantów. Co u nich się zmieniło wprowadzając te niemądre zmiany np. wyświęcanie kobiet. Trzeba się uczyć na błędach innych. Hierarchowie za dużo zajmują się bzdurami (np. ekologią) a za mało poświęcaj uwagi Panu Bogu i wierze. To jest właściwe powołanie w Kościele. Te "reformy" nic dobrego nie przyniosą. Boże chroń nas od tych wichrzycieli.