Kardynał Sako przestrzega: Może wybuchnąć wojna

“ Jesteśmy bardzo zaniepokojeni. Widać, że zagrożenie jest poważne. Realizuje się jakiś plan. A my nie wiemy, co się stanie. Dlatego ludzie się boją. Przyszłość jest niepewna. Brakuje im poczucia, że pokój jest trwały. Wojny wciąż trwają. Ktoś ma w tym interes. A przecież państwa powinny rozwiązywać spory na drodze dialogu, a nie siłą oręża – powiedział Radiu Watykańskiemu kard. Sako. – Przekazałem mój apel do ambasad Iranu i Stanów Zjednoczonych w Bagdadzie. Wezwałem te kraje do dialogu. Przypomniałem, że na wojnie wszyscy stracą. Będą ofiary w ludziach, zniszczona zostanie infrastruktura. Ale nikt nie słucha. Każdy myśli tylko o sobie. Czym kończą się wojny, pokazuje sytuacja w Iraku. Do dzisiaj cierpimy na skutek zniszczeń, które nastąpiły po upadku dawnego reżimu. To samo dzieje się teraz w Syrii. Po co te absurdalne wojny? ”