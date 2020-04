Kard. Versaldi: epidemia pokazała, co jest ważne w edukacji

Podkreśla on, że kryzys, w jakim znalazła się oświata na skutek epidemii, dotyka też szkół katolickich, do których uczęszcza 61 mln uczniów na całym świecie. Nie lekceważąc aktualnych trudności, kard. Versaldi ma nadzieję, że pomogą one zrobić krok naprzód, zwłaszcza gdy chodzi o korzystanie z nowych technologii. Wyraził on jednak poważne zaniepokojenie sytuacją szkół niepaństwowych, którym państwo odmawia należnego wsparcia, zwłaszcza w czasie kryzysu, kiedy niektórych rodziców nie stać na opłacanie czesnego. Dzieje się tak we Włoszech, gdzie zagrożona zamknięciem jest w tym roku co druga katolicka szkoła. Szef watykańskiej dykasterii podkreśla, że wolność edukacji to jedna z podstaw demokracji.