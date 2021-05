Kard. Müller o dwóch kardynałach z USA: Działają bardziej jak przedstawiciele Demokratów niż Chrystusa

W wywiadzie, jakiego udzielił Raymondowi Arroyo z EWTN, kardynał Gerhard Müller powiedział o dwóch amerykańskich kardynałach, że działają bardziej jak „przedstawiciele Partii Demokratycznej” niż Chrystusa. Niemiecki hierarcha i były prefekt Kongregacji Nauki Wiary (KNW) odniósł się tak do podróży, jaką kard. Blase Cupich z Chicago i kard. Joseph Tobin z Newark odbyli do Rzymu, by spotkać się z kard. Luisem Ladarią Ferrerem, obecnym prefektem KNW.

Po spotkaniu kard. Luis Ladaria Ferrer wystosował list do amerykańskich biskupów, który wywołał kontrowersje, ponieważ traktuje się go jako próbę powstrzymania hierarchów przed zajęciem zdecydowanego stanowiska w sprawie przyjmowania Komunii Św. polityków takich, jak Joe Biden, którzy popierają m.in. zabijanie dzieci nienarodzonych.

„Myślę, że ci dwaj biskupi przyjechali do Rzymu jako członkowie czy przedstawiciele Partii Demokratycznej – powiedział kard. Müller. – Ale biskupi są (lub powinni być) przedstawicielami Jezusa Chrystusa, objawionej prawdy”. Zdaniem byłego prefekta KNW do zadań duszpasterzy Kościoła nie należy uczestniczenie w „grach władzy i dyplomacji”, których tło stanowią prawdy wiary.

Kard. Müller jasno postawił sprawę katolickich polityków, którzy popierają prawo dopuszczające zabijanie nienarodzonych: „Jeśli jest się katolikiem w życiu publicznym, w polityce należy przestrzegać zasad nauki katolickiej. Nie można działać na rzecz aborcji. Aborcja to zbrodnia przeciwko życiu człowieka. (...) Pierwszą misją Kościoła jest chronienie życia ludzkiego, ponieważ jest ono dane przez Boga. A życie nie jest jedną wartością spośród innych wartości – to wartość podstawowa” – powiedział były prefekt KNW.

Niemiecki hierarcha dodał także, że nie można „wchodzić w dialog” na temat świętości życia ludzkiego, gdyż jest ono „dane przez Boga” i należy je chronić. „Jezus nie przyszedł dla dialogu” – zaznaczył kardynał i podkreślił „prymat zasad moralnych” nad politycznymi w Kościele katolickim, co dotyczy także tych duchownych w Watykanie, którzy sympatyzują z administracją Joe Bidena.

Zarówno kard. Blase Cupich, jak i kard. Joseph Tobin znani są z poparcia dla Joe Bidena. Kard. Tobin jeszcze przed wyborami powiedział, że katolicy z „czystym sumieniem” mogą głosować na Bidena mimo jego poparcia dla aborcji. Natomiast kard. Cupich krytycznie ocenił zdecydowane stanowisko biskupów amerykańskich w sprawie przyjmowania Komunii św. przez proaborcyjnych polityków.

Tydzień po ich wizycie w Watykanie kard. Luis Ladaria Ferrer wysłał 7 maja list do abp. José Gomeza, przewodniczącego Konferencji Biskupów USA, w którym przestrzegał przed „źródłem niezgody”, jakim może być plan wprowadzenia wytycznych co do Komunii św. dla proaborcyjnych polityków. Doradzał w nim także dialog między biskupami, a następnie pomiędzy biskupami a proaborcyjnymi politykami.

jjf/LifeSiteNews.com