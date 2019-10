Kard. Marx: zniesienie celibatu ważne nie tylko dla Amazonii

“ Będziemy tu o tym dyskutować. Również Papież powiedział, że możemy dyskutować o viri probati, [o wyświęcaniu żonatych mężczyzn], ale we właściwy sposób, patrząc na poszczególne sytuacje i wychodząc od prawa ludzi wierzących do udziału w Eucharystii. Zobaczymy, co się stanie. Myślę, że będzie dyskusja, jak do tego podejść. Teraz nie mogę tego jeszcze przewidzieć, ale będzie być może dyskusja o formacji takich mężczyzn, jak można to zorganizować, o tym, jakie będzie to miało konsekwencje dla innych. Są to poważne i wcale nie łatwe pytania. Bo jest to dyskusja o fundamentalnym znaczeniu również dla innych części świata. To jest jasne. Papież i uczestnicy synodu wiedzą, że dyskutuje się o tym również gdzie indziej, dlatego musimy być bardzo ostrożni w wypowiadaniu się na ten temat. Ale będziemy się na ten temat wypowiadać, to jasne. ”