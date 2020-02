Kard. Joseph Zen: Chiński Kościół podziemny skazany na śmierć

Kardynał Joseph Zen, emerytowany biskup Hongkongu, spotkał się 11 lutego w Waszyngtonie z przedstawicielami amerykańskiego Kongresu, by przedstawić sytuację w Chinach. Kongresman Chris Smith, w którego biurze doszło do spotkania, stwierdził, że kard. Zen to „św. Paweł naszych czasów, który jest nie tylko świętym i skutecznym świadkiem Ewangelii Jezusa Chrystusa, ale także człowiekiem wielkiej prawdy o tym, co naprawdę dzieje się w Chinach”.