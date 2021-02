Kapłaństwo kobiet. Bp Bätzing zapowiada pierwsze decyzje Drogi Synodalnej

Już na jesieni tego roku Droga Synodalna ma rozmawiać na temat kapłaństwa kobiet – poinformował bp Georg Bätzing. Niemiecki hierarcha zapowiedział także, że już wówczas podjęte mają zostać pierwsze decyzje.

Biskup udzielił niemieckiej katolickiej agencji informacyjnej wywiadu w związku z niedawnym, drugim zebraniem Zgromadzenia Synodalnego organu decyzyjnego niemieckiej Drogi Synodalnej.

Szef niemieckiego Episkopatu zapytany o to, co rozmawiający z nim dziennikarz miałby odpowiedzieć swoim córkom, które pytają o powód niemożności pełnienia przez nie posługi kapłańskiej. Biskup stwierdził, że zapewne nie zadowoli ich wyjaśnienie, że kapłan jak Jezus, musi być mężczyzną, panem młodym, ponieważ Kościół jest panną młodą. Dodał:

„[…] mogą powiedzieć: skoro jesteśmy ochrzczone, skoro należymy do Kościoła, to także my reprezentujemy Chrystusa w świecie. A dzisiaj każdy przecież rozumie logikę i treść świętego przedstawiania, także wówczas, jeżeli przewodniczyłaby mu kobieta. Kapłan w końcu nie jest Chrystusem. A Jezus jest obecny podczas Mszy i ofiarowuje nam się w chlebie i winie”.

Odparł, że właśnie o tym Droga ma zamiar dyskutować.

Tymczasem jak przypomina jasno portal pch24.pl, kwestia ta została rozstrzygnięta, o czym pisał św. Jan Paweł II w liście Ordinatio sacerdotalis i co wielokrotnie potwierdzono za pontyfikatu papieża Franciszka.

dam/pch24.pl,Fronda.pl